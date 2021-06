Wilson Dias/Agência Brasil Deputado Federal Marcelo Freixo (PSB) é líder nas pesquisas para o governo do estado do Rio de Janeiro

O instituto de pesquisa Atlas divulgou uma pesquisa para o governo do Rio de Janeiro, nas eleições de 2022. Segundo o levantamento, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) lidera as intenções de voto em eventual primeiro e segundo turno.

A pesquisa mostra que Freixo teria - caso as eleições fossem hoje - 33% dos votos válidos. O atual governador e apoiador do bolsonarismo Cláudio Castro (PL), que tomou posso após o impeachment de Wilson Witzel (PSC), apresenta 20,2% das intenções de votos e figura na segunda colocação.

No embate entre ambos em eventual segundo turno, Marcelo Freixo seria o vencedor numa disputa com Cláudio Castro por 37,3% a 31% dos votos válidos. No total, 31,7% dos entrevistados declaram que não sabem responder ou votariam em branco ou nulo.





O levantamento foi realizado através de anúncios publicitários entre os dias 18 e 22 de junho e entrevistou 807 participantes. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.