reprodução/Polícia Civil Diligência foi coordenada pela Delegacia Geral de Polícia – DGP

A Polícia Civil de São Paulo realiza na manhã desta quinta-feira (24) uma 'megaoperação' chamada de "Narco Brasil", que visa combater o tráfico de drogas . Esta operação é um desdobramento da Operação Caronte, que foi operacionalizada na última sexta (18).



Oficiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER) e do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) integraram a ação, junto à Guarda Civil Metropolitana e o 78º DP de Polícia Civil.



De acordo com a Polícia, a ação tem como objetivo cumprir os mandados estabelecidos contra o tráfico de drogas, "em especial o tráfico e comércio ilegal de armas, os crimes de violência e aquelas figuras ligadas à lavagem de dinheiro e a ocultação de bens".

Roberto Monteiro, delegado responsável pela pela 1ª Delegacia Seccional, relatou em entrevistas ao SBT e a Globo News que foi apreendido na diligência uma "grande quantidade de maconha, cocaína, lança-perfume e algumas drogas sintéticas". A Justiça já autorizou a incineração das drogas encontradas no local.







Os alvos dos mandados foram mantidos em sigilo pela polícia, mas Monteiro ressalta que todas são traficantes e "responsáveis pela venda dessas substâncias. Foram apreendidos pelos agentes de segurança aparelhos celuares, anotações e dinheiro em espécie.