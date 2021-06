Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro teria recebido informações sobre uma suposta irregularidade em contratos da Saúde

Alvo de polêmica após a revelação do deputado federal Luís Miranda (MDB-DF) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a Polícia Federal não encontrou em seus registros nenhum inquérito aberto referente a investigação da compra das vacinas indianas Covaxin. As informações são da jornalista Camila Mattoso.

Luís Miranda (MDB-DF), alegou ter repassado ao presidente Jair Bolsonaro informações sobre suposta prática de corrupção no Ministério da Saúde, o presidente teria solicitado à PF uma investigação a respeito das possíveis fraudes nos contratos dos imunizantes.





O parlamentar divulgou, na última quarta-feira (23), diálogos que teriam sido realizados para alertar o presidente sobre os indícios de irregularidades na pasta. Caso tenha ocorrido, Bolsonaro poderia ter prevaricado.