Nesta quinta-feira (24), o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para suspender a convocação de governadores para depor à CPI da Covid . Com a decisão, eles só poderão prestar depoimento na condição de convidados, ou seja, não terão a presença obrigatória.

Até o momento, a suspensão lidera por seis votos a zero. Os ministros têm até 23h59 de hoje para votarem no plenário virtual da Corte sobre o processo. Por enquanto, já registraram voto Rosa Weber, relatora do caso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Cármen Lúcia.

No início da semana, a relatora assinou um parecer no mesmo sentido que caminha a votação no Supremo . No despacho, a ministra argumentou que a convocação dos governadores "excedeu os limites constitucionais inerentes à atividade investigatória do Poder Legislativo".

Os governadores já estavam com depoimentos agendados a partir do dia 29 de junho. Confira a lista que havia sido aprovada pela Comissão: