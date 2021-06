Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo Grandes campos em desmatamento próximo à BR319, na cidade de Realidade (AM)

O ministro do Turismo, Gilson Machado , ignorou o aumento do desmatamento na Amazônia e saiu em defesa nesta quarta-feira da gestão do governo Bolsonaro na área do meio ambiente. A preservação ambiental é considerada fundamental para ampliação do ecoturismo no Brasil. Para o ministro, a Amazônia “está preservada”.

— A Amazônia está preservada, sim, e quem diz isso não sou eu não, é a Nasa (agência espacial americana). É só ver uma imagem de satélite. O estado do Amazonas está com 86% de sua cobertura vegetal igual quando Jesus Cristo veio à terra. Agora, a narrativa que criam contra o nosso país é muto forte – afirmou o ministro em audiência na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara.

O estado do Amazonas é o que tem uma maior cobertura vegetal preservada, mas o desmatamento vem aumentando a cada ano de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (inpe). O ministro do Turismo reclamou que “estão queimando” o Brasil no exterior com informações inverídicas sobre o bioma.

— Isso prejudica o emprego em seu estado, isso prejudica a todos nós brasileiros, independente de ideologia política. Eu queria pedir união, estão queimando o Brasil lá fora — disse Machado.

O deputado Leo Brito (PT-AC) rebateu:

— Se a gente tiver outra atitude certamente Amazônia vai ser respeitada – afirmou.

Um levantamento divulgado pelo Instituto Socioambiental apontou que, em 2020, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira foi a maior em 12 anos. Em dois anos do governo de Jair Bolsonaro cerca de 48,3% das áreas protegidas foram devastadas. As mais atingidas foram as terras indígenas.

O ministro destacou também que o meio ambiente é o maior aliado do turismo. Ele pediu aos parlamentes para não deixarem “falar mal” da Amazônia no exterior.

— A gente acredita que sem meio ambiente preservado não vai haver turismo depois da pandemia. O maior aliado do turismo é a preservação ambiental — afirmou.