Foto: Brenno Carvalho / Agência O Globo Grandes campos em desmatamento próximo à BR319, na cidade de Realidade (AM)

Um levantamento divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Socioambiental aponta que, em 2020, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal Brasileira foi a maior em 12 anos. Em dois anos do governo de Jair Bolsonaro , cerca de 48,3% das áreas protegidas foram devastadas. As mais atingidas foram as terras indígenas.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) sustentam a pesquisa ao mostrar que, somente no ano passado, 1.085.100 hectares foram destruídos. O Pará lidera como estado mais atingido pelo desmatamento.

As Unidades de Conservação de Uso Sustentável administradas pelo governo federal foram as mais afetadas, com alta de 129,8% na taxa de desmatamento. A gestão das UCs federais é feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente.