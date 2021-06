Marcos Corrêa/PR O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fez um elogio público nesta terça-feira ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles , investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) pela suspeita de favorecer madeireiros que atuam ilegalmente na Amazônia.

Durante cerimônia no Palácio do Planalto, Bolsonaro parebenizou Salles, disse que às vezes a herança do ministérios é uma "penca de processos" e afirmou que lamenta o tratamento dado "por alguns poucos desse outro Poder", em referência ao Judiciário.

"Prezado Ricardo Salles, você faz parte dessa história. O casamento da Agricultura com o Meio Ambiente foi um casamento quase perfeito", disse o presidente, durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2021-2022.

Em seguida, Bolsonaro disse que "não é fácil" ocupar o Ministério do Meio Ambiente:

"Parabéns, Ricardo Salles. Não é fácil ocupar seu ministério. Por vezes, a herança fica apenas uma penca de processos. A gente lamenta como por vezes somos tratados por alguns poucos desse outro Poder, que é muito importante para todos nós."