Reprodução/Twitter Polícia ataca indígenas em manifestação pacífica em Brasília nesta terça-feira, 22

Um grupo de diferentes povos indígenas que se manifesta, nesta terça-feira, em Brasília, relata ataques sofridos em ação de repressão da Polícia Militar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra muita correria, enquanto os indígenas tossem e tentam lidar com o gás lacrimogênio. Um deles, inclusive, precisou ser carregado, aparentemente desmaiado.

A mobilização do grupo “Levante Pela Terra” é contra um projeto de lei (PL) 490 em tramitação na Câmara dos Deputados que dificulta a demarcação de terras. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), a ação conta, inclusive, com idosos e crianças e já há registros de pessoas feridas.

SOS MUNDO À POLÍCIA ATACANDO OS ÍNDIOS, OS VERDADEIROS DONOS DO BRASIL SENDO CRUELMENTE ATACANDOS . pic.twitter.com/SyUl4fjHzV — Gina Camillo (@GinaCamillo) June 22, 2021





Indigna a atuação da polícia ao dispersar um protesto pacífico na porta da Câmara. Indígenas estavam apenas protestando contra o PL 490, que coloca em risco a demarcação de terras indígenas. Inaceitável pic.twitter.com/zL30e9TpKC — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) June 22, 2021





