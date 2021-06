Reprodução O empresário Carlos Wizard

Após a CPI da Covid requerer condução coercitiva para que Carlos Wizard preste depoimento , o empresário entrou em contato com a comissão, nesta segunda-feira, para que a oitiva seja agendada. Antes de se ver ameaçado com a condução coercitiva, com uso de forças policiais, Wizard havia ignorado as comunicações da CPI.

A defesa do empresário chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal que barrasse a condução coercitiva solicitada pela CPI , mas o ministro Luís Roberto Barroso não atendeu ao pleito.

"Para dar cumprimento à decisão proferida pelo STF no HC 203387, de relatoria do Exmo. Ministro Barroso, solicitamos audiência, se possível ainda hoje, com o sr. Presidente dessa CPI/Pandemia para tratar da designação da data em que ocorrerá o depoimento do Se. Carlos Wizard Martins ou dela ser informado se já houver sido designada. Estamos à disposição para estarmos presentes ainda hoje", escreveu o advogado Guilherme Gordo.

Wizard é investigado pela CPI da Covid suspeito de ter financiado um "gabinete paralelo", fora do Ministério da Saúde, que teria influenciado o governo nas decisões sobre a pandemia. Essas decisões teriam ignorado estudos científicos.