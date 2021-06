Serial killer do DF: polícia divulga 20 possíveis disfarces do suspeito; veja Busca policial por Lazaro Barbosa de Sousa entra no nono dia no estado de Goiás, contando com quase 300 agentes, cães farejadores, drones, helicóptero e rádios do exército

Por iG Último Segundo | 17/06/2021 08:36 -