Reprodução Jair Bolsonaro (sem partido)

O governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , através do Ministério das Comunicações planeja a inclusão de um telejornal que apenas noticiaria “boas notícias” na TV Brasil.

Segundo informações, a criação do programa e conduzida pelo ministro das Comunicações Fábio Faria junto a diretora de jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Sirlei Batista.

Nomeado de “Bom de ver”, os testes para a gravação do programa teste já foram feitas. O ministro Fábio Faria disse em entrevista coletiva nesta terça-feira (15), que as emissoras estatais, como a TV Brasil , deveriam combater “narrativas erradas”:

“Tenho certeza que todos vocês, a partir de agora, vão conseguir atingir mais a voz que é necessária chegar nos lugares onde ate hoje chegam informações erradas. Que a verdade possa chegar onde o povo quer ouvir”, disse.

Contudo, Faria, responsável pela pasta da Comunicação, disse em abril deste ao que a EBC dá prejuízo de R$ 550 milhões por ano aos cofres públicos e seria colocada na agenda das privatizações.

Bolsonaro por diversas ocasiões em discursos públicos e em conversas com apoiadores, criticou a cobertura jornalística feita pela imprensa, principalmente em relação à pandemia da Covid-19 , que se aproxima da triste marca de 500 mil vitimas no Brasil.

“Não vou falar da manipulação da Globo, fizemos eventos com mais de 100 médicos, eles pediriam um minuto de silêncio. Maju falou que o presidente não sei o quê (…) Como se a Globo estivesse preocupada com a vida do próximo”, afirmou Bolsonaro em agosto do ano passado.