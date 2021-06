Reprodução Jair Bolsonaro (sem partido)

Nesta sexta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, que ocorre no Senado. O mandatário disse que a Comissão "se ilude achando que vai derrubar o governo federal".

"Não vai ser uma CPI da mentira, uma CPI onde não busca a verdade, uma CPI que se ilude achando que vai derrubar o governo federal, um presidente da República que nunca se furtou no seu dever de decidir", afirmou o presidente durante evento de entrega de pavimentação de uma rodovia no Pará.

Bolsonaro também voltou a criticar as medidas restritivas impostas por governadores para conter a disseminação da Covid-19 e incentivou o uso do "tratamento precoce", com o uso de medicamentos sem comprovação científica de eficácia contra a doença.

"[Quero] dizer a vocês que eu, lá atrás, tomei hidroxicloroquina, assim como muitos de vocês tomaram também ivermectina. Isso não mata ninguém", disse ele.