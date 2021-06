O Antagonista Relator da CPI da Covid-19 senador Renan Calheiros (MDB-AL)





O relator da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , Renan Calheiros (MDB-AL), abandonou a sessão da Comissão desta sexta-feira (18). A CPI ouve os médicos Ricardo Zimerman e Francisco Cardoso, apoiadores da cloroquina.

Após pronunciamento dos médicos convidados, quando habitualmente o senador Renan Calheiros inicia os seus questionamentos, Renan recusou-se a realizar perguntas aos médicos, que assinaram uma nota técnica do Ministério Público Federal (MPF) de Goiás com recomendações para o uso da cloroquina para os pacientes da região.

Em suas palavras, o senador Renan declarou que as atitudes do presidente Jair Bolsonaro são irresponsáveis, abriu mão dos seus questionamentos e deixou a CPI.

"Nós tivemos, ontem, a continuidade criminosa da defesa da imunização de rebanho, do desdém com a eficácia da vacina, e o exemplo do próprio presidente de que ele era a imunização natural, porque havia contraído o virús. Essa irresponsabilidade não pode continuar, isso é a reiteração do crime", disse Renan Calheiros.





"Os Brasileiros estão morrendo, sabemos que ele tem pulsão por morte, mas ele precisa respeitar a memória de todos. Essa CPI se instalou para investigar esses fatos que não estavam sendo investigados. O presidente da república continua fazer o que sempre fez, utilizando as mídias sociais para induzir os brasileiros à morte, com mentiras, com falsidades. Eu, sinceramente, em funçaõ desse escárinio desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa CPI qualquer pergunta aos depoentes", completou o senador.

