Divulgação/Agência Senado/Edilson Rodrigues Presidente da CPI da Covid-19 senador Omar Aziz (PSD-AM)





O presidente da Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) da Covid-19, Omar Aziz (PSD-AM), criticou a postura do empresário Carlos Wizard de solicitar um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) e não comparecer a sessão da CPI nesta quinta-feira (17).

No momento que solicitava o auxílio das forças policiais para convocação e condução de Wizard à CPI , o senador demonstrou sua indignação com Carlos Wizard. O presidente da Comissão caracterizou a atitude do empresário como falta de respeito ao STF, por solicitar um habeas corpus e se quer comparecer para utilizá-lo.

Omar Aziz ainda sugeriu que o empresário esteja confundindo o Supremo Tribunal Federal com uma quitanda, e o habeas corpus com bombons. "O senhor Carlos Wizard tá achando que conseguir habeas corpus no Supremo é que nem ir na quitanda comprar bombom. É uma falta de respeito", declarou.

Veja o vídeo:

Assista:



