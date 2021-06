Reprodução Com medo de serial killer, família se reveza acordada: "dorme um, depois outro"

Com a fuga de Lázaro Barbosa pelas matas de Cocalzinho de Goiás , moradores das regiões no entorno se mostram angustiadas e com medo do rapaz. Muitos realizam um 'rodízio' para dormir. É o caso do comerciante Desinaldo Santana, que mora próximo ao local onde Lázaro realizou os últimos atentados . As informações são do portal G1.

"Não estamos dormindo a noite. Estamos revezando, dorme um, depois dorme outro, para nós fazermos a segurança de nós mesmos que estamos aqui dentro", explica Desinaldo.

O comerciante ressaltou que, todas as noites, ao menos um membro da família passa a madrugada em claro atento a qualquer movimentação na propriedade rural, localizada em Cocalzinho.





Já Marcelo Cardoso da Silva, agricultor local, conta que sua família se mudou para a cidade vizinha com medo de Lázaro . "É difícil, né. A gente nem trabalha direito não. Porque acabou o sossego para gente", lamentou o trabalhador.