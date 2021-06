Marcos Oliveira/Agência Senado Senador Flávio Bolsonaro (Patriota)





Senador Flávio Bolsonaro (Patriota) afirmou, durante a Comissão de Inquerito Parlamentar (CPI) da Covid-19 , que o ex-governador do Estado do Rio de Janeiro mentiu em suas acusações ao governo do presidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro disse que as acusações do então governador do Rio de Janeiro são "mentiras deslavadas". Veja o vídeo:

Senador Flavio Bolsonaro diz que acusações de Witzel são mentirosas.



Flávio Bolsonaro fez referência as acusações de Wilson Witzel de que seu processo de impeachment, segundo o ex-governador, foi um ato político devido aos posicionamentos contrários ao governo federal. O senador Flávio Bolsonaro lembrou que os votos do Superior Tribunal de Justiça aprovou por unanimidade o impeachment de Witzel , que o tornou inelegível por cinco anos.