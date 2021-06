Governo do estado do Rio de Janeiro/Divulgação Wilson Witzel (PSC) ex-governador afastado do Rio de Janeiro, prestará depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (16)

A CPI da Covid irá ouvir, nesta quarta-feira (16), o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC) - eleito nas eleições de 2018 e cassado em abril de 2021.



O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu na última terça-feira (15) o direito a Witzel de não comparecer à oitiva. Wilson, porém, avisou que estará presente na sessão da comissão desta quarta.

Ele também obteve o direito de permanecer em silêncio, caso queira; de ser acompanhado por seu advogado e de não produzir provas contra si. Isso se deve graças ao processo que tramita no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que o ex-governador é réu por corrupção e lavagem de dinheiro.



Sua denúncia foi realizada pelo Ministério Público Federal, durante a Operação Tris in Idem - desdobramento da Lava-Jato no Rio de Janeiro - que indicou haver corrupção no setor de saúde do estado carioca. Há a suspeita de que Witzel tenha recebido uma propina, por meio do escritório de advocacia da sua esposa - Helena Witzel - na quantia de R$554,2 mil.





A defesa do ex-governador nega as acusações e que tenha cometido qualquer irregularidade. Segundo Witzel, ele é alvo de 'perseguição política' e diz ter sofrido o impeachment por combater a corrupção no Rio de Janeiro.