Foto: Ruy Baron / Agência O Globo Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), rebateu as críticas feitas contra os policiais que participam das buscas ao fugitivo Lázaro Barbosa de Souza , de 32 anos. Nesta quarta-feira (16), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), disse que as forças segurança têm sido feitas de "bobas" pelo criminoso.

Por meio do Twitter, Caiado saiu em defesa dos policiais goianos e afirmou que não se deve tratá-los com grosseria.

— Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do país, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás, a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas — afirmou.

Você viu?

Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do País, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) June 16, 2021

Lazáro Barbosa Souza, de 32 anos, é suspeito de matar uma família no dia 9 de junho, em uma chácara no Incra 9, em Ceilândia, região nos arredores do Distrito Federal.

Desde então, ele está em fuga pelo interior de Goiás. Atualmente está em andamento uma mega operação que mobiliza 200 membros das forças de segurança.

Mais cedo, Ibaneis havia declarado, em Brasília, que Lázaro tem feito "quase como de bobos" os profissionais envolvidos no trabalho de captura.

"Essa caçada nos impressiona. São quase 300 homens da polícia do DF em Goiás que estão atrás desse marginal e não conseguem localizá-lo. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, para que possamos tranquilizar as famílias daquela região", disse Ibaneis.