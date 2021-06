Reprodução Lázaro Barbosa, serial killer procurado há 8 dias pelas polícias do DF e Goiás

Um vídeo gravado por uma câmera de celular mostra o momento em que o serial killer do Distrito Federal Lázaro Barbosa atira em policiais em uma mata fechada em Edilândia (GO). No momento dos disparos, os policiais resgatavam três pessoas da mesma família que foram mantidas reféns pelo criminoso.

ATAQUE: Imagens mostram o momento em que a polícia encontra 3 reféns sequestrados que seriam mortos pelo serial killer Lázaro Barbosa, em Cocalzinho-GO, na terça (15). Enquanto a família era resgatada, ele atira contra os policiais. O criminoso fugiu. pic.twitter.com/Fn3tbZK5nw — Renato Souza (@reporterenato) June 16, 2021

















Antes da filmagem, Lázaro havia trocado tiros com os policiais. Um deles foi atingido de raspão no rosto. O agente foi atendido no Hospital de Anápolis (GO) de helicóptero e já recebeu alta médica.