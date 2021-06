Reprodução Lazaro Barbosa Souza está fugindo da policia há oito dias

O autor de uma chacina em Ceilândia, que resultou na morte de uma família, continua foragido na zona rural dos arredores de Cacalzinho de Goiás. Identificado pela policiais civis do Distrito Federal e de Goiás como Lázaro Barbosa Sousa, ele está fugindo das autoridades há oito dias.

A última vez que ele foi visto foi na tarde desta quarta-feira (16), de acordo com Rodney Miranda , secretário de Segurança Pública de Goiás. Em coletiva de imprensa no início da noite, Miranda afirmou que não está sendo considerada a hipótese de o suspeito estar morto.

Você viu?

"Ele está por aí", afirmou o secretário a jornalistas. "Nós não sairemos daqui enquanto não pegar esse sujeito e restabelecer a tranquilidade para nossa população".

Miranda ressaltou que há agora maior conhecimento da região e da movimentação do fugitivo .

Para ajudar a efetuar a prisão do indivíduo, a Polícia Civil do Distrito Federal divulgou imagens de possíveis disfarces que podem estar sendo utilizados por Lázaro. As fotos foram montadas por meio do Instituto de Identificação/DPT, através de seu Laboratório de Representação Facial Humana.