Reprodução Ibaneis Rocha, governador do Distrito Federal

Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos , é procurado pelas polícias do Distrito Federal e de Goiás há oito dias. Segundo o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), o suspeito de uma chacina em Ceilândia "quase como de bobas" as polícias das duas unidades federativas.

"Essa caçada nos impressiona. São quase 300 homens da polícia do DF em Goiás que estão atrás desse marginal e não conseguem localizá-lo. Espero que isso aconteça o mais rápido possível, para que possamos tranquilizar as famílias daquela região", disse Ibaneis.

Chamado de 'serial killer do DF' , Lázaro teria matado quatro pessoas de uma mesma família em uma chácara no dia 9 de junho. Desde então, deixa rastros de crimes na região, fazendo reféns e atirando em policiais.

Reprodução Lázaro Barbosa, acusado de diversos crimes e procurado pela polícia do DF e de Goiás

O governador do Distrito Federal afirmou que Lázaro precisa sofrer "punição devida" e que "está passando da hora dele ser preso e vir para Papuda".