Istoé Presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva

O presidente Jair Bolsonaro já esboçou para aliados o perfil de um vice para sua chapa presidencial para a disputa da reeleição: um general da reserva, com bom trânsito nas Forças Armadas. O PTB já tem um nome.

De outro lado, o ex-presidente Lula da Silva, seu adversário direto na esperada polarização no pleito, pede cautela a aliados. Não pediu um vice, mas sobram-lhe opções de partidos oferecendo um nome viável.

Flávio Dino, governador do Maranhão em segundo mandato, vai se filiar ao PSB com esperança de fechar chapa com PT. Em outra frente, um núcleo próximo ao presidente pede que convença a empresária Luiza Trajano a se filiar num partido, deixar o grupo empresarial e entrar de vez na pré-campanha como vice potencial.

Há quem indique Manuela Dávila, que foi vice de Fernando Haddad em 2018, com vistas a ganhar campo eleitoral no Sul do País. E segue a novela.