RIO - O ex-ministro da Secretária de Governo de Jair Bolsonaro, general da reserva Santos Cruz publicou nesta manhã, dia 4 de junho, texto em suas redes sociais criticando a recente decisão do alto comando do Exército de não punir o ex-ministro da Saúde e general da ativa Eduardo Pazuello, após sua participação em uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro . Ele afirma não ter respondido a pedidos de comentários de jornalistas no dia anterior por "vergonha". Ainda segundo Santos Cruz, o presidente avança na 'erosão das instituições'.

De acordo com o texto publicado por Santos Cruz, o episódio em que Pazuello participou de ato ao lado de Bolsonaro "é uma desmoralização para todos nós. Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais à profissão militar. Mais um movimento coerente com a conduta do Presidente da República e com seu projeto pessoal de poder. A cada dia ele avança mais um passo na erosão das instituições (...) A politização das Forças Armadas para interesses pessoais e de grupos precisa ser combatida. É um mal que precisa ser cortado pela raiz. Independente de qualquer consideração, a UNIÃO de todos os militares com seus comandantes continua sendo a grande arma para não deixar a política partidária, a politicagem e o populismo entrarem nos quartéis."

Ontem, o Centro de Comunicação Social do Exército anunciou que o procedimento administrativo que havia sido instaurado contra o general Pazuello por participar de uma 'motociata' junto a Bolsonaro havia sido arquivado. Em nota, o Exército informou que concordou com a justificativa apresentada por Pazuello e que "não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general". Pazuello afirma que o ato não era político-partidário já que Bolsonaro não está filiado a nenhum partido.