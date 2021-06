Agência Brasil Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a atacar o presidente da CPI da Covid , Omar Aziz (PSD-AM) e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL) , em conversa com apoiadores no Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (3).

Aos simpatizantes, Bolsonaro disse que o país passa pela maior crise hídrica de sua história, mas que "apesar dos problemas está indo bem o Brasil".

"É que não tem a roubalheira, né. Avisa o presidente, relator da CPI (da Covid), não tá tendo a roubalheira", ressaltou o presidente.

Na manhã da quiarta-feira (2), o presidente ja havia dito que a Comissão seria "a CPI dos Patifões", disse chefe do executivo nacional. Em resposta, Renan Calheiros disse que qualquer fala "vindo do presidente da República, qualquer declaração contra mim, recebo como elogio". Omar Aziz sugeriu que Bolsonaro parasse de perder tempo com os dois e que focasse na compra de vacinas.

"Senhor está perdendo muito tempo comigo e com o Renan. Ao invés de perder este tempo, compre vacina para salvar a população. Não se preocupe com o nosso trabalho, faça o seu", disse o senador.