Fellipe Sampaio/SCO/STF Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF)

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber , determinou um prazo de cinco dias para que o senador Omar Aziz (PSD-AM) , presidente da CPI da Covid , preste esclarecimento sobre as convocações, feitas na semana passada, para que nove governadores prestem depoimento à comissão. As informações são do Uol .

Weber é a relatora de uma ação apresentada no último dia 28, por governadores de 17 estados e do Distrito Federal , para que as convocações sejam suspensas. Os governadores alegam que as convocações seriam uma violação ao pacto federativo e à separação dos poderes , mas se dizem dispostos a prestar esclarecimentos na condição de convidados, em que não seriam obrigados a comparecer.

No último dia 26, depois de um mês de trabalhos na CPI, os senadores aprovaram as convocações dos governadores Wilson Lima (AM), Waldez Góes (AP), Ibaneis Rocha (DF), Helder Barbalho (PA), Wellington Dias (PI), Marcos Rocha (RO), Antônio Denarium (RR), Carlos Moisés (SC) e Mauro Carlesse (TO). Todos eles estão entre os que assinaram o pedido ao Supremo. Além deles, foram convocados a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, e o ex-governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro.

Os governadores também apelaram ao próprio presidente da CPI, no mesmo dia em que foram ao Supremo. Por meio de uma carta, pediram a Aziz que anulasse as convocações já aprovadas. A maioria dos governadores chamados enfrenta, em seus respectivos estados, investigações da PF (Polícia Federal) sobre a aplicação de verbas destinadas ao combate à pandemia.