A polícia de São Paulo prendeu, nesta segunda-feira (3), um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio que resultou na morte de Beatriz Munhoz, de 20 anos, na zona leste de São Paulo.

A vítima foi atingida por um disparo na cabeça após reagir a uma tentativa de assalto, no último sábado (1º), em Sapopemba.

Em nota enviada ao Portal iG, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que “a 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) prendeu, nesta segunda-feira (3), um dos envolvidos no latrocínio que vitimou uma jovem de 20 anos, no último dia 1º, em Sapopemba, zona leste de São Paulo. A investigação segue em andamento para esclarecer todas as circunstâncias dos fatos.”

Beatriz estava acompanhada do pai, Lucas Munhoz, e do namorado, Leonardo Jesus da Silva, quando foi abordada por dois homens armados.

A negociação, segundo relato do namorado, havia sido combinada com um suposto comprador, mas o encontro terminou em tentativa de roubo.

Durante a abordagem, Beatriz usou um spray de pimenta para tentar afastar os assaltantes. Um dos suspeitos reagiu e disparou contra ela, atingindo-a na cabeça.

A jovem foi socorrida e levada ao Hospital Estadual de Sapopemba, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima era moradora de Sorocaba, no interior paulista, e havia viajado a São Paulo apenas para acompanhar o pai e o namorado na negociação do equipamento.

O corpo foi velado e sepultado nesta segunda, no Cemitério Consolação, na cidade natal.

O pai de Beatriz é piloto profissional e mantém um canal no YouTube dedicado a vídeos sobre drones. Em publicações nas redes sociais, ele lamentou a morte da filha e relatou o que ocorreu durante a tentativa de entrega.

“Ai, que crueldade que fizeram com a minha pequena. Vocês sabem como ela era, uma pessoa do bem. A gente foi vítima de um assalto, entregamos tudo, e mesmo assim deram um tiro na cabeça dela.”

Em outro trecho, Lucas fez um apelo por medidas contra a violência. “Isso não pode acontecer com outros pais. Essa bandidagem, o tráfico, esses bandidos armados têm que acabar. Eu imploro ao governo que faça algo. Pelo amor de Deus.”

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que o crime tenha sido planejado a partir do anúncio de venda do drone.