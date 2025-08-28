Reprodução/ Governo de São Paulo Policia Militar de SP

O balanço mais recente realizado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) da criminalidade no estado mostra a redução da maioria dos crimes patrimoniais mais frequentes entre janeiro e julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

No entanto, o levantamento ao qual o Portal iG teve acesso com exclusividade, nesta quinta-feira (28), revela aumento de outros crimes, como homicídio doloso, feminicídio e estupro.

De acordo com os dados da SSP, o Estado de São Paulo acumula uma queda de 21,5% no número de latrocínios — roubo, seguido de morte —, neste ano, no comparativo com o mesmo período de 2024.

Em sete meses, foram 84 crimes ante 107 registros de janeiro a julho do ano passado. Essa foi a menor notificação de latrocínios na história do estado paulista, ainda segundo a SSP.

Apenas em julho, foram 15, três casos a menos na comparação com o mesmo mês do ano passado.



Roubos e furtos



O levantamento mostra também que os roubos em geral e os roubos e furtos de veículos também diminuíram.

No ano, os roubos em geral recuaram 14,9%. Entre janeiro e julho, foram 99.531 mil ocorrências. No mesmo período do ano passado, a Polícia Civil contabilizou 117.039 boletins de ocorrência.



Com a queda consecutiva, o estado chegou ao menor patamar de roubos de sua história, aponta a SSP.



Os registros de roubos e furtos de veículos reduziram 14,5% e 32,6%, respectivamente, em todo o estado de São Paulo. No ano, foram 15.210 roubos de veículos e 51.513 furtos

Já os furtos em geral fecharam o período com 323.416 ocorrências — um aumento de 0,76%.

Homicídios dolosos



O balanço mostra um aumento de 1.05% no número de homicídios dolosos - que é quando a pessoa tira a vida de outra com a intenção de matar ou assumindo o risco de produzir esse resultado.



Em julho, aponta a SSP, aconteceram 197 homicídios dolosos em todo o estado. No acumulado do ano, são 1.438 crimes — 15 casos a mais no comparativo com 2024.

Apesar da variação em sete meses, a SSP destaca que São Paulo mantém a menor taxa de homicídios da história, com 5,6 ocorrências por grupo de 100 mil habitantes.

Feminicídios



Neste ano de 2025, foram registrados 151 feminicídios em todo o estado de São Paulo, 18 casos a mais na comparação com o ano passado, o que representa uma alta de 13,5%.



De acordo com a SSP, esse aumento também está relacionado à maior tipificação e classificação correta dos casos como feminicídio, o que é avaliado como um avanço na luta contra a violência de gênero, que evita a subnotificação.



A polícia tipifica o feminicídio quando, na investigação de um homicídio de mulher, identifica que ele ocorreu por razões da condição de sexo feminino, em decorrência de violência doméstica e familiar ou por menosprezo, ou discriminação à condição da mulher.

O órgão afirma que a atual gestão continua trabalhando para combater os casos de violência doméstica e familiar.





A SSP cita como exemplo deste esforço o fortalecimento da rede de proteção, com delegacias especializadas e a intensificação de investigações, monitoramento eletrônico de agressores e campanhas de incentivo à denúncia.



Estupros



Em relação ao número de estupros registrados neste ano, o levantamento aponta que as Delegacias de Defesa da Mulher em todo o território paulista receberam 8.385 denúncias de estupros neste ano.



O total é 1,3% superior aos registros que aconteceram entre janeiro e julho de 2024.



A SSP afirma que os números demonstram o esforço do governo em reduzir a subnotificação desse tipo de crime por meio do fortalecimento das redes de proteção das mulheres.