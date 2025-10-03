Reprodução Advogado Luiz Fernando Pacheco

O advogado criminalista Luiz Fernando Pacheco, de 42 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) na madrugada de terça-feira (31), no Centro de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao Portal iG, que informou ainda que as investigações estão em andamento para esclarecer todos os detalhes do caso.



De acordo com a SSP, um inquérito policial foi instaurado pelo 4° Distrito Policial (Consolação), responsável por apurar a dinâmica do crime. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança e realiza diligências para identificar os autores e determinar as circunstâncias da morte do advogado.



Pacheco havia saído de um bar em Higienópolis pouco antes do crime. Segundo as investigações, ele caminhava pela rua Itambé, onde aguardava um carro de aplicativo, quando foi abordado.



Imagens obtidas pela Folha de S.Paulo mostram o momento em que o advogado é cercado e agredido por um casal de criminosos, que rouba seu celular. Minutos depois, ele foi encontrado morto nas proximidades.



O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha com a hipótese de latrocínio como principal linha.

Confira a nota:



"O caso é investigado por meio de inquérito policial pelo 4° DP (Consolação). A investigação apura a dinâmica da ocorrência e o possível caso de latrocínio. Diligências estão em andamento, inclusive com a análise de imagens para o total esclarecimento dos fatos".

