Reprodução/Governo do Estado de São Paulo Polícia de São Paulo.

O terceiro suspeito de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi preso na madrugada deste sábado (20). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o homem de 42 anos, que foi preso em São Vicente, no litoral paulista, é o terceiro detido no caso. Ele foi o sexto suspeito a ser identificado.

Uma mulher identificada como Dahesly Oliveira Pires foi presa temporariamente sob suspeita de transportar um dos fuzis usados na execução do ex-delegado de Praia Grande para Diadema, na capital paulista.

Após a prisão da mulher, um homem identificado como Luiz Antonio Rodrigues de Miranda foi preso por ter ordenado o transporte do armamento e de pagar pelo serviço com uma transferência via pix registrada no nome do próprio filho.

Em nota ao Portal iG, a SSP informou que o proprietário do imóvel utilizado pelos autores na Praia Grande teve a prisão decretada pela Justiça e está sendo procurado. Ao todo, quatro investigados por envolvimento no caso ainda estão foragidos.

As autoridades seguem investigando para apurar os fatos e responsabilizar os envolvidos.

Relembre o caso

Ruy Ferraz Fontes foi fuzilado após ser perseguido por um grupo de criminosos no dia 15 de setembro. O carro do ex-delegado-geral foi alvejado por tiros e chegou a ser prensado por um ônibus. Os bandidos desembarcaram de um automóvel e efetuaram diversos disparos de fuzil contra Fontes.

O ex-delegado-geral foi atingido por mais de 20 tiros e morreu na hora.

Fontes era considerado inimigo do Primeiro Comando da Capital (PCC), sendo um dos pioneiros do combate ao crime organizado em São Paulo.