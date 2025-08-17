Pinterest Açaí é um dos pratos que estava proibido

A COP 30( Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), marcada para novembro em Belém, terá pratos tradicionais da culinária paraense em seus espaços oficiais.

A decisão foi tomada após a OEI(Organização dos Estados Ibero-americanos) alterar o edital que definia os critérios para empresas responsáveis pela operação dos restaurantes do evento.

O documento inicial havia excluído alimentos como açaí, tucupi, maniçoba e sucos de fruta in natura, classificados como de "alto risco de contaminação". A medida gerou críticas e repercussão negativa, motivando a revisão.

A mudança ocorreu após atuação do ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil), e análise técnica da OEI, que publicou errata autorizando a inclusão desses pratos.

O edital estabelece que a seleção priorizará empreendimentos coletivos, como cooperativas, associações, redes solidárias e grupos produtivos locais.

Também busca dar destaque a povos indígenas, comunidades quilombolas, mulheres rurais, juventudes do campo e outros povos tradicionais vinculados à produção sustentável. Entre as exigências está a compra mínima de 30% dos insumos da agricultura familiar.





A exclusão dos alimentos típicos havia sido contestada por representantes da gastronomia paraense.

O chef Saulo Jennings, fundador do restaurante Casa do Saulo e primeiro Embaixador Gastronômico da ONU Turismo, questionou a proibição, destacando a importância cultural e ancestral desses produtos.

Ele ressaltou que são fiscalizados pela Vigilância Sanitária e citou sua experiência na COP28, em Dubai, onde serviu tacacá sem restrições.

Regras do edital

O Brasil vai sediar a COP30 em novembro.





As regras do edital são restritas aos espaços oficiais da COP30 e não interferem em outros locais de Belém ou do Pará.

A definição final do cardápio ficará a cargo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, em conformidade com normas da Vigilância Sanitária nacional e subnacional.

Os cardápios poderão sofrer ajustes para atender a critérios de diversidade alimentar e segurança dos participantes.

Uma audiência pública está marcada para terça-feira (19), com o objetivo de ouvir candidatos interessados em operar os serviços de alimentação.

O encontro busca ampliar o diálogo sobre a seleção dos fornecedores e as opções gastronômicas que serão disponibilizadas durante a conferência.