Reprodução/Instagram Hytalo Santos

Uma investigação do Ministério Público do Trabalho da Paraíba e da Polícia Civil revelou que o influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos em São Paulo na última sexta-feira (15). Ex-funcionários, ouvidos pelo Fantástico denunciam a maneira que os jovens eram tratados.

O influenciador e o marido são acusados de tráfico de pessoas e exploração sexual de adolescentes que viviam sob controle rígido na mansão do casal em João Pessoa (PB).

Ex-funcionários, ouvidos sob anonimato, relataram que os jovens eram tratados como propriedade do influenciador, que decidia horários de alimentação, sono e uso do celular.

“ Inclusive já teve filmagens que ele fez pra postar na rede social, que as crianças estavam indo pra escola e, após desligar as câmeras, elas não iam pra escola. Ou, se acontecesse de eles irem para a escola e surgir algum agenda ou algo que precisasse de um deles, eles iriam lá simplesmente para pegar a criança ”, afirmou um dos ex-funcionários.

Segundo os relatos, festas eram frequentes na mansão, com consumo de bebidas alcoólicas liberado para os adolescentes.

“ Eu presenciei muita festa, bebida, e a bebida era vontade pra todo mundo. Todos bebiam, sem restrição ”, disse outro ex-funcionário.

Além disso, ambientes sujos e falta de alimentação adequada foram mencionados, com a autorização de Hytalo determinando quando os jovens poderiam se alimentar.

Rotina como reality show



Os adolescentes gravavam vídeos diariamente, muitas vezes em coreografias sensuais, que eram publicados nas redes sociais e geravam lucros para Hytalo via publicidade, rifas e sorteios online.

Investigadores apontaram que uma das adolescentes engravidou e perdeu o bebê, e que a frequência escolar dos jovens era prejudicada, com faltas e atrasos frequentes, chegando a 50 dias fora da escola em algumas gravações.

Pais dos adolescentes recebiam entre R$ 2 mil e R$ 3 mil mensais como espécie de mesada para permitir que os filhos morassem com Hytalo, mas conselheiros tutelares afirmam não ter recebido denúncias formais das famílias, maioria residente em Cajazeiras, cidade natal do influenciador.

Hytalo iniciou a carreira dando aulas de dança em praças públicas e ganhou fama nas redes sociais com vídeos de adolescentes, ostentando posteriormente carros de luxo e mansões.

Ex-funcionários relataram que ele recebia grandes quantias de dinheiro em espécie e joias, embora a defesa negue qualquer atividade ilegal.

Após denúncias do youtuber Felca, redes sociais de Hytalo tiveram a monetização suspensa por violação das regras, mas as contas permaneceram ativas até a repercussão nacional.

Na prisão, o casal foi encontrado com quatro celulares cada.

“ A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e sabiam já que seria expedido um mandado de prisão ”, afirmou o delegado Fernando Davi ao Fantástico.





Defesa nega acusações



A defesa alega que o casal estava em São Paulo a passeio, nega exploração sexual e tráfico de pessoas, e considera a prisão “ um exagero ”.

“ Se os fatos causam indignação é uma outra abordagem para a situação, mas prendê-lo por conta disso me parece um exagero tremendo. A ideia de exploração sexual que foi pintada, acho que ela transborda da realidade muito ”, disseram os advogados ao Fantástico.

O Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho sustentam que há provas suficientes de exploração de menores, apontando que adolescentes foram aliciados em outras cidades, levados para João Pessoa e submetidos a regime de trabalho forçado.

Após a prisão do casal, os jovens foram devolvidos às famílias.