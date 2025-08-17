Reprodução/Instagram Lula plantou uva e provocou Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) publicou na noite de sábado (16) um vídeo em que planta sementes de uva da variedade “Vitória” no jardim do Palácio do Alvorada, em Brasília.

A gravação, feita pela primeira-dama Janja da Silva, mostra ele usando a ação como metáfora para promover a produção de alimentos e a paz, em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

No vídeo, Lula declarou: “Isso aqui é um exemplo, estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio.”

O presidente se dirigiu diretamente a Donald Trump, convidando-o a visitar o Palácio do Alvorada para conhecer o “Brasil verdadeiro” e a “qualidade do povo brasileiro” , ressaltando que o país mantém relações com diversas nações, incluindo Estados Unidos, Rússia, China e Venezuela.

A publicação ocorre após ordem executiva de Trump, que aplicou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, como café e frutas, desde 1º de agosto de 2025.

Lula afirmou que “não adianta o presidente Trump taxar” a uva brasileira, pois, se necessário, a produção será destinada à merenda escolar no país.

O governo brasileiro buscou interlocução diplomática com os EUA, mas, segundo a fonte, não encontrou representantes com autonomia para negociar.

A alternativa de um contato direto com Trump é considerada incerta, sem garantias de resposta positiva.

Além da mensagem simbólica, Lula assinou uma Medida Provisória que destina R$ 30 bilhões do Fundo Garantidor de Exportações para apoiar exportadores afetados pelas tarifas.





Estratégia do governo Lula

A estratégia do governo inclui também a diversificação de mercados, buscando China, Europa e outros membros do BRICS.

O presidente enfatizou a defesa da soberania brasileira e a disposição de negociar apenas em termos comerciais, sem ceder a pressões políticas.

A referência às uvas para a merenda escolar evidencia a integração entre políticas agrícolas, sociais e de segurança alimentar.