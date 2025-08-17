Reprodução/PCERJ Motorista foi encontrado morto em área de mata

Um motorista de aplicativo foi morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, por uma dívida de R$ 200. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu uma dupla, na sexta-feira (15), por suspeita do crime.

Marlon Fernando Pereira Mata, de 41 anos, foi visto pela última vez na tarde de quarta-feira (13). O corpo foi localizado em uma área de mata em Xerém, distrito do município. O carro da vítima foi encontrado abandonado em outro bairro.

Morto por dívida

A polícia aponta que ele foi morto por dois homens por causa de uma dívida financeira de apenas R$ 200. Os agentes da 61ª Delegacia de Polícia (Xerém) prenderam Bruno Gabriel Barbosa Nascimento 19 anos, e Paulo Gabriel Cardoso Pereira, 21 anos.

O caso segue em investigação, para esclarecer detalhes da participação dos envolvidos no crime.



