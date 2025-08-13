Reprodução Juliana da Silva Oliveira Pessoa estava no quinto mês da gravidez

O bebê que a sargento da Marinha Juliana da Silva Oliveira Pessoa, de 37 anos, esperava morreu na tarde desta terça-feira (12), ainda durante a gestação. A militar, no quinto mês de gravidez, segue internada em estado gravíssimo no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, e corre o risco de amputar a perna esquerda por causa da lesão provocada pelo tiro que recebeu em uma tentativa de assalto, no último domingo (10), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Segundo boletim médico, Juliana permanece sedada, em ventilação mecânica e depende de altas doses de medicamentos para estabilização. A retirada do feto ainda não foi realizada, e a equipe médica aguarda avaliação conjunta com obstetras para definir o momento mais seguro para o procedimento.

Pela manhã, familiares e amigos iniciaram uma campanha para doação de sangue. As contribuições podem ser feitas no Posto de Coleta Avançado do Hemorio, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, em Duque de Caxias. Apesar de a militar ter tipo sanguíneo A+, qualquer pessoa apta pode doar, pois todos os componentes do sangue são aproveitados.

O crime ocorreu quando Juliana chegava em casa com o companheiro, após participar de uma confraternização do Dia dos Pais. De acordo com a mãe dela, Eliane Oliveira, a filha havia deixado a irmã e o cunhado e, ao estacionar, foi surpreendida por dois homens em uma moto. “Minha filha viu quando eles pararam perto do carro e já atiraram. Ela ouviu o barulho do tiro” , relatou.

Após o disparo, os criminosos fugiram. A 64ª DP (São João de Meriti) investiga o caso e analisa imagens de câmeras de segurança, além de ouvir testemunhas, para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do ataque.