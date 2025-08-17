Reprodução/redes sociais Corpos estavam em região de mata, da praia de Ilhéus

Três mulheres foram encontradas mortas na tarde de sábado (16) em uma região de mata de uma praia em Ilhéus, região turística no sul da Bahia. As informações foram confirmadas pela prefeitura, que decretou luto oficial de três dias.

As vítimas estavam desaparecidas desde o final da tarde de sexta-feira (15), quando saíram para passear com um cachorro na Praia dos Milionários. O animal foi encontrado ao lado dos corpos, com vida, preso a uma árvore.

Moravam perto da praia

As mulheres foram identificadas como Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, ambas professoras da rede municipal de ensino, e Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, filha de Maria.

Elas eram amigas e vizinhas, e moravam a cerca de 200 metros da praia que passeavam. Câmeras de segurança de um quiosque da praia registraram os últimos momentos de vida do trio. As vítimas foram encontradas com marcas de facadas.

Luto oficial

A prefeitura de Ilhéus decretou luto oficial de três dias pela morte das servidoras públicas municipais, além da filha de Maria Helena.

A publicação destaca o compromisso e dedicação das professoras ao longo dos anos e reconhece os relevantes serviços prestados.





A Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus (APPI-APLB) também decretou luto oficial, e afirmou que o crime "choca e entristece profundamente as famílias e toda a comunidade escolar".

As circunstâncias das mortes e possíveis motivações não foram divulgadas. O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia para mais informações.