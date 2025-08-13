Reprodução/ Fox Weather Juneau, Alasca

A capital do Alasca , Juneau, vive dias de tensão. Evacuações foram iniciadas nesta terça-feira (12) após uma erupção glacial na chamada Bacia do Suicídio liberar um volume inesperado de água que desce pelo Lago e Rio Mendenhall. As informações são do Fox Weather.

O fenômeno é conhecido como inundações de lagos glaciais e está elevando o nível do rio a patamares próximos ou superiores ao recorde histórico, registrado em agosto de 2024.

"Ocorreu uma erupção glacial na Bacia do Suicídio", disseram autoridades em uma publicação na rede social Facebook. "A bacia está vazando e são esperadas inundações ao longo do Lago e Rio Mendenhall entre o final da terça e quarta-feira".

De acordo com autoridades locais, moradores que vivem na zona de risco — onde a água pode atingir até cinco metros de profundidade — receberam ordens para evacuar a área. Um abrigo emergencial da Cruz Vermelha foi montado no Ginásio Floyd Dryden.

Instalações públicas como a Biblioteca Pública do Vale de Mendenhall e centros esportivos foram fechados, estradas, como a Mendenhall Loop Road, foram bloqueadas e até Administração Federal de Aviação ( FAA) estabeleceu uma restrição temporária de voo ( TFR) sobre a região afetada.

"Este TFR cria um espaço aéreo controlado para garantir operações aéreas seguras para monitoramento de riscos geográficos, resposta a inundações e possíveis evacuações", disse o Departamento de Transporte e Instalações Públicas do Alasca .





Paralelamente, o Serviço Nacional de Meteorologia ( NWS) em Juneau emitiu um alerta de inundação para o Rio Mendenhall. Na manhã desta quarta-feira (13), o nível do rio já ultrapassava 4,5 metros e continuava em elevação.

Os meteorologistas ainda disseram que a expectativa era de que o nível do rio atingisse entre 16,25 pés e 16,75 pés, e agora eles acreditam que o nível pode estar mais próximo do limite superio r.

Além do risco de alagamento, as autoridades alertaram para a presença de árvores e detritos sendo arrastados pelas águas turbulentas, aumentando a periculosidade para moradores e embarcações.

"Há muitos detritos no rio. Por favor, fiquem longe do rio. Está muito perigoso agora" , afirmou o meteorologista do NWS Juneau, Andrew Park. "Se você entrar nessa água, não vai conseguir sair de lá. Então, por favor, fiquem longe do rio".

O que é uma erupção glacial?

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos ( USGS), lagos glaciais se formam quando áreas anteriormente cobertas por gelo passam a acumular água, represadas por blocos de gelo ou por barreiras naturais de rocha e detritos.

Com o tempo, a pressão interna rompe essas barreiras, liberando repentinamente volumes maciços de água — um evento conhecido como Glacial Lake Outburst Flood ( GLOF).

Desde 2011, a Bacia do Suicídio provoca inundações anuais em Juneau, mas a intensidade registrada neste episódio preocupa pela rapidez e pelo volume liberado.



