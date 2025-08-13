Reprodução Segundo a denúncia, o caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira (8)

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou nesta quarta-feira (13) Amanda Couto Deloca, Mayara Ketelyn Américo da Silva e Raiane Campos de Oliveira por suposto roubo com violência, furto qualificado por fraude eletrônica e associação criminosa.

O órgão solicitou a prisão preventiva das três acusadas devido ao risco de novos crimes e ao histórico de condutas semelhantes.

Segundo a denúncia, o caso ocorreu na madrugada de sexta (8). As vítimas, dois turistas britânicos, Mihailo Petrovic e Diego Bravo, foram abordadas pelas acusadas após um evento na Fundição Progresso, na Lapa.

Elas ofereceram caipirinhas adulteradas que provocaram sonolência e desorientação nos turistas, antes de conduzi-los à orla de Ipanema. O golpe é chamado popularmente de "Boa Noite, Cinderela".

Reprodução/redes sociais Suspeitas foram filmadas por testemunha





No local, o grupo teve acesso à conta bancária de uma das vítimas e tentou efetuar uma transação no valor de £16.000, sem sucesso devido ao sistema de reconhecimento facial.

Ainda assim, conseguiram sacar £2.100, sendo £300 aplicados em criptomoeda e £1.800 distribuídos em quatro transferências. O MPRJ destacou que o trio já utilizava esse mesmo método em crimes anteriores.





Provas

O caso foi registrado por uma testemunha em vídeo, que mostra as acusadas entrando em um táxi com os turistas debilitados. O motorista confirmou o trajeto percorrido, e as vítimas identificaram formalmente as denunciadas.

Além das medidas penais, a promotoria solicitou indenização de R$ 30 mil por cada vítima, cobrindo danos materiais e morais. Até o momento, as defesas das acusadas não foram localizadas para manifestação.