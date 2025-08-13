Reprodução As imagens de câmeras de segurança mostram o veículo passando pela rua

Um vídeo divulgado pela TV Band nesta quarta-feira (13) mostra o momento em que o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, é baleado durante uma discussão de trânsito no bairro Vista Alegre, região Oeste de Belo Horizonte.





O trabalhador morreu na segunda-feira (11) após ser atingido na barriga ou costela enquanto tentava intervir em um conflito entre a motorista de seu caminhão de lixo e o motorista de um SUV BYD cinza.

As imagens de câmeras de segurança mostram o veículo passando pela rua, seguido por Laudemir correndo e colocando a mão sobre a região atingida antes de cair na calçada.

Colegas tentaram socorrê-lo, e ele foi levado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas não resistiu aos ferimentos.

O principal suspeito é Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, empresário e sócio-administrador de três empresas no setor de alimentos e bebidas. Ele foi preso em flagrante horas após o crime em uma academia na região Oeste da cidade.





Audiência de custódia

Na audiência de custódia realizada nesta quarta-feira, a prisão foi convertida em preventiva. A Justiça apontou a “desproporcionalidade e frieza” da ação e o “total desrespeito pela vida humana”.

Renê nega a autoria do disparo, afirmando que seu veículo não teria passado pelo local do crime. A defesa solicitou o relaxamento da prisão, alegando bons antecedentes, mas o pedido foi negado pelo Ministério Público.

O Portal iG entrou em contato com a defesa de Renê, que afirmou que não irá se manifestar.

A Polícia Civil, que também foi procurada pelo Portal iG, disse que "a PCMG esclarece que o vídeo não foi divulgado pela a Instituição" .