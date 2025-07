Reprodução/redes sociais Tatiane teria sido morta a facadas por Djeison

Um homem é suspeito de ter matado a esposa à facadas na manhã desta quarta-feira (30) em Rodeio, município catarinense do Vale do Itajaí. Após o crime, ele teria enviado fotos do corpo da vítima à família.

A Polícia Militar foi acionada após um dos familiares enviar as fotos recebidas por um aplicativo de mensagens. As informações foram divulgadas pelo g1 .

Feminicídio

Ao chegarem à residência, os policiais bateram à porta diversas vezes, mas não houve resposta. Eles arrombaram a porta e encontraram a vítima morta com ferimentos de faca. O suspeito estava caído e ferido com um disparo no rosto.

A vítima foi identificada como Tatiane Kurth Cipriani, de 24 anos, morta pelo marido, Djeison Henrique Cipriani Bonacolsi, de 26 anos. Foi o irmão da vítima quem acionou a polícia e mostrou a imagem recebida para a equipe.





O suspeito chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, segundo o g1 . A faca usada no crime, uma espingarda e os celulares do casal foram apreendidos e passarão por perícia. O caso é tratado como feminicídio seguido de suicídio.

Possíveis motivações para o crime não foram divulgadas até o momento. O Portal iG solicitou mais informações para a Polícia Militar e para a Polícia Civil de Santa Catarina. A reportagem será atualizada.