Reprodução/Redes Márcia de Fátima Meira foi morta a facadas pelo ex-marido





Uma enfermeira de 40 anos foi morta a facadas dentro do Posto de Saúde Vera Cruz, em Avaré, no interior de São Paulo, na tarde de terça-feira (27). O autor do crime é o ex-marido da vítima, que foi preso em flagrante. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Márcia de Fátima Meira chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada da última quarta-feira (28). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, ela foi atingida por diversos golpes de faca no tórax, nos braços e na região abdominal.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o agressor, identificado como Tani Roberto Neres Meira, entra na unidade de saúde usando boné e segue a ex-esposa até uma sala. As agressões não foram captadas pelas câmeras. Os dois haviam sido casados por 20 anos.

Após o ataque, o homem foi contido por seguranças até a chegada da Polícia Militar. Ele foi preso no local, e a faca usada no crime, além de seu celular, foram apreendidos. A ocorrência foi registrada como feminicídio e violência doméstica na Delegacia Seccional de Avaré.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias e manteve o posto de saúde fechado nesta quarta em respeito à vítima.