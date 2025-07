Redes sociais supermercado é alvo de atentado nos EUA

Um homem de 42 anos entrou em uma unidade do Walmart , localizada em Traverse City, Michigan, nos Estados Unidos e sacou uma faca dobrável. Em um ataque de fúria e aparentemente sem motivo, esfaqueou 11 pessoas, incluindo funcionários e clientes.

Segundo o gabinete do xerife do condado de Grand Traverse, que falou com a imprensa local, o incidente ocorreu de forma rápida, nas proximidades dos caixas. Testemunhas relataram cenas de correria, gritos e tentativas de conter o agressor com o que se tinha à mão. “Foi tudo muito rápido. As pessoas estavam paralisadas de medo, mas algumas tiveram coragem de reagir”, disse uma funcionária, que pediu para não ser identificada.

O suspeito foi contido por clientes, antes mesmo da chegada da polícia e está sob custódia. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sua identidade ou se possuía histórico de distúrbios mentais. Segundo as autoridades, o ataque foi considerado um ato aleatório e isolado, sem indícios de terrorismo ou motivação pessoal contra as vítimas.

Os feridos foram levados às pressas para o Munson Medical Center, o principal hospital da região. Seis delas permanecem em estado crítico, e cinco estão internadas com ferimentos considerados sérios, mas estáveis.

Em nota, a rede Walmart lamentou profundamente o ocorrido e informou que está oferecendo suporte às vítimas e colaborando com as investigações. A governadora do estado, Gretchen Whitmer, também se pronunciou, agradecendo a resposta rápida da comunidade e das forças de segurança: “Minha solidariedade está com todos os feridos e suas famílias. Precisamos, mais do que nunca, garantir segurança em espaços públicos.”

O caso segue sob investigação por autoridades locais e federais. Até o momento, não há previsão para a reabertura da loja.