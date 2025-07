Reprodução/Metsul Há possobilidade de geadas, principalmente em áreas de vales e serras





A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu alerta, nesta noite de quarta-feira (30), para frio intenso em grande parte do território paulista e geadas em alguns pontos, nas próximas horas.

De acordo com o comunicado do órgão, a massa de ar seca e fria vai manter o tempo estável no estado, com sensação térmica de frio intenso.

"Ao longo do período, as mínimas estarão abaixo dos 8°C em grande parte do estado. Há chance para geadas mais abrangentes, principalmente em áreas de vales e serras", destaca o alerta.

A geada é um fenômeno meteorológico que se forma quando a temperatura do ar, especialmente a temperatura do solo, atinge o ponto de congelamento.

O vapor de água presente no ar condensa na superfície e, com a queda de temperatura, congela, formando a camada de gelo.

Ao amanhecer desta quinta-feira, ainda conforme divulgação da Defesa Civil, há possibilidade de densos nevoeiros em boa parte do litoral e faixa leste do Estado, devido a circulação marítima.



As rajadas de ventos seguem moderados e variam entre 20 km/h e 40 km/h em áreas do litoral Paulista.

Outro alerta é para ressaca, principalmente em áreas da Baixada Santista, São Sebastião e Ilhabela.



"No restante do Estado, o tempo permanece estável e a sensação de frio será intensa ao longo da noite", conclui o comunicando, chamando a atenção para os cuidados com os grupos mais vulneráveis, que incluem idosos, crianças e pessoas em situação de rua.

Abrigo

Já na segunda-feira (28), a Defesa Civil havia emitido alerta de frio intenso no decorrer da semana, com a chegada de uma nova massa de ar polar.







E divulgou também a reabertura do abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, que continuará atendendo até pelo menos sexta-feira (1).

A ação conjunta da Defesa Civil com o Metrô, Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), Fundo Social de São Paulo e Secretaria dos Transportes Metropolitanos, garante acolhimento e segurança à população em situação de rua.

O espaço oferece colchões, cobertores, alimentação, além de acolhimento de pets.