Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04/04/2023 Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro





O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, afirmou nesta segunda-feira (19) que o foco da gripe aviária em Montenegro (RS) não vai impactar significativamente o preço da carne de frango, apesar das exportações terem sido suspensas para 17 países.

Em uma coletiva, Fávaro disse acreditar que pode haver um excesso de oferta por cerca de 15 dias, antes das vendas serem retomadas para algum país que vai flexibilizar o protocolo de importação da carne de frango. “Portanto, eu acredito muito mais na estabilidade", comentou o ministro.

Principal exportador de frango

Wirestock/Freepik Brasil é o principal exportador de frango para dezenas de países





O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. Só em 2024, o país comercializou 5,2 milhões de toneladas do alimento, em diversos formatos, para 151 países. A receita gerada foi de US$ 9,9 bilhões (R$ 56 bi), segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Atualmente, mais de 35,3% da produção nacional de carne de frango é voltada para o mercado externo. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul concentram 78% dessas exportações. Os principais destinos internacionais do frango brasileiro são China, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Filipinas, União Europeia, México, Iraque e Coreia do Sul, com mais de 60% dos volumes embarcados.

Fávaro, afirmou que, com base na experiência adquirida durante o surto de doença de Newcastle no ano anterior, os impactos nos preços tendem a ser menos severos. Segundo ele, as restrições não devem ser tão amplas, pois há confiança de que o foco poderá ser contido dentro de um raio específico durante os 28 dias previstos, permitindo uma retomada gradual da normalidade.

O ministro também destacou que, como 70% da produção de carne de frango é destinada ao mercado interno, eventuais restrições nas exportações afetariam apenas cerca de 30% da produção, o que contribuiria para a estabilidade dos preços.

Focos da gripe aviária

Até o momento, o Brasil investiga ainda sete casos. Ao menos três deles já foram descartados, em atualizações antecipadas pelo próprio Ministério da Agricultura, em suspeitas no Mato Grosso, Sergipe e Ceará.

Seguem em análise laboratorial suspeitas no Tocantins, em Santa Catarina e uma outra do Rio Grande do Sul. Os dois únicos focos confirmados estão em uma granja comercial de Montenegro e em um zoológico de Sapucaia do Sul, ambos municípios gaúchos localizados na região metropolitana de Porto Alegre.

Exportações afetadas

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou a lista de mercados que suspenderam as exportações de frango brasileiro, total ou parcialmente, devido a questões sanitárias. Sete países comunicaram diretamente ao governo brasileiro a suspensão total das importações de frango vindo de qualquer região do território nacional: México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina.





Outros dez mercados interromperam automaticamente os embarques, conforme previsto em acordos sanitários bilaterais. São eles: China, União Europeia (27 países), África do Sul, Rússia, República Dominicana, Bolívia, Peru, Marrocos, Paquistão e Sri Lanka.

Em outras nações, os acordos estabelecem que a suspensão das exportações deve se restringir apenas ao estado do Rio Grande do Sul ou ao município de Montenegro. Nessa categoria estão: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Japão, Singapura, Reino Unido, Cuba, Filipinas, Jordânia, Hong Kong, Argélia, Timor Leste, Índia, Lesoto, Paraguai, Suriname, Vanuatu e Vietnã.