Reprodução TikTok O bombeiro não poupou esforços para atacar a esposa.





Um bombeiro de Nova Jersey que viralizou após expor a suposta traição da esposa em um confronto durante sua própria festa de aniversário não pretende reatar o casamento, segundo fontes informaram ao The New York Post.

Nick Galante viralizou na internet ao transformar sua comemoração de 40 anos em um episódio digno do programa "Casos de Família" , ao confrontar publicamente sua esposa, Samantha Egues, por uma suposta infidelidade.

O vídeo começa de forma aparentemente doce, com Galante ao microfone dizendo que tinha algo para dar à esposa — mesmo sendo o dia do seu aniversário.

“Felicidade da esposa, vida feliz é uma baita besteira”, ele declara antes de tirar uma caixinha de anel do bolso.

Na sequência, ele exige que a esposa retire as alianças e as entregue. Em seguida, ele lhe dá um beijo forçado — que muitos compararam ao “beijo da morte” da máfia — e a empurra.

“Eu sei de tudo, porra”, grita Galante, arrancando risos nervosos dos convidados. “É isso mesmo, vadia, eu sei de tudo.”

E ele estava só começando.

“Sei sobre as pílulas do dia seguinte que você teve que tomar, sua vadia imunda”, esbraveja Galante. “Vai se ferrar. Eu sei de tudo. Nem tenta fingir que não sabe do que estou falando.”

Ele ainda afirmou desprezá-la por ter destruído os quase quatro anos de casamento e prejudicado os filhos do casal.

“Eu odeio a vida que você roubou das nossas crianças”, disse ele.

Surpresa, Egues levanta os braços em confusão e diz: “Eu não sei do que você está falando”. Galante, então, ameaça mostrar as provas para todos no local. Ela se afasta.

Em seguida, ele ordena a saída de “todo mundo que ficar do lado dessa merda de pessoa”.

Egues e seus familiares deixaram a festa, mas Galante permaneceu no local comemorando com amigos, conforme mostram os vídeos.

A cena foi registrada por um dos convidados e publicada no TikTok e em outras redes sociais, onde já acumula mais de 6 milhões de visualizações.

Embora inicialmente tenha circulado a informação de que o casal estaria tentando uma reconciliação, uma fonte próxima negou:

“Não vai acontecer”, disse ao Post. “Ele tem respeito demais por si mesmo pra isso.”

Segundo a fonte, Galante e Egues, de 33 anos, ainda vivem na mesma casa em Nutley, mas não têm planos de reconciliação.

“Ele não quer estar lá, mas não pode sair”, disse a fonte. “Posse é nove décimos da lei, né? Ele não vai sair até que um juiz decida quem fica com o quê.”

Nas redes, muitos internautas expressaram apoio a Galante.

“Foi um verdadeiro giro na cabeça”, comentou um usuário no Reddit. “Ela achou que ia ganhar um anel novo — agora é famosa no TikTok pelos motivos errados.”



“Depois de ver a festa de divórcio e os amigos dele apoiando, acho que o Nick vai ficar muito bem”, escreveu outro.

O casal não respondeu a pedidos de comentário feitos por telefone e e-mail, e ambos sumiram das redes sociais.

Confira o vídeo: