A Polícia Civil da Bahia investiga o assassinato de dois irmãos, Gustavo e Daniel Natividade, que eram percussionistas do bloco afro Malê Debalê. Eles foram mortos a tiros em Camaçari na noite da última segunda-feira (7).

O ataque ocorreu enquanto o grupo passeava no Emissário de Arembepe e resultou também em ferimentos em uma adolescente e um jovem.

O bloco afro Malê Debalê manifestou seu pesar pela morte dos irmãos por meio de suas redes sociais, destacando a importância dos percussionistas para a comunidade. A investigação está em andamento para apurar as circunstâncias que levaram ao crime.

A Polícia Civil suspeita que a motivação para o assassinato tenha relação com uma foto dos irmãos, na qual eles aparecem fazendo um sinal que pode ter sido mal interpretado como uma ligação a uma facção criminosa rival.

A Polícia Militar confirmou a morte dos irmãos e ressaltou que a apuração da autoria e da motivação do crime continua.





O Malê Debalê, em nota, expressou suas condolências à família dos jovens, que estavam em uma excursão no momento em que foram atacados.

A investigação está sendo conduzida com a intenção de esclarecer todos os detalhes do ocorrido e identificar os responsáveis pelo crime.

Até o momento, não há informações sobre possíveis detenções relacionadas ao caso.

