Redação GPS Pablo Marçal está sendo investigado por divulgar suposto laudo médico falso sobre Boulos

O prefeito reeleito de Sorocaba (SP) , Rodrigo Manga ( Republicanos ), anunciou publicamente o convite ao empresário Pablo Marçal para assumir o cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Econômico em sua próxima gestão, que terá início em 1º de janeiro de 2025.

O convite foi feito em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual Manga destacou a trajetória de sucesso de Marçal , chamando-o de "referência nacional".

"Não consegui falar com ele pessoalmente ainda, mas estou fazendo oficialmente o convite para que Pablo Marçal aceite a oportunidade de estar como secretário de Desenvolvimento Econômico aqui na cidade de Sorocaba", declarou o prefeito.

Pablo Marçal, que recentemente disputou a Prefeitura de São Paulo, ficou de fora do segundo turno, sendo superado por Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL), com uma diferença de aproximadamente 55 mil votos. Após o resultado, Marçal declarou, em discurso, que respeita a decisão dos eleitores e já afirmou que pretende concorrer novamente nas eleições de 2026.

Até o momento, não há uma resposta oficial de Pablo Marçal sobre a proposta.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !





Denúncia de falsificação



Pablo Marçal está sendo investigado por divulgar, em suas redes sociais, um laudo médico que alegava que Boulos teria sido atendido em janeiro de 2021 com um "quadro de surto psicótico grave, em delírio persecutório e ideias homicidas". O laudo, supostamente assinado pelo médico José Roberto de Souza, associava Boulos ao uso de cocaína.

A Polícia Federal divulgou, nesta segunda-feira (7), que o laudo tem fortes indícios de falsificação na assinatura .

Rodrigo Manga

Rodrigo Manga foi reeleito prefeito de Sorocaba, interior de São Paulo, no primeiro turno das Eleições Municipais, neste domingo (6). O candidato recebeu mais de 263 mil votos, o que corresponde a 73,75% dos votos válidos.

Manga foi vereador por dois mandatos consecutivos, sendo reeleito com a maior votação da história da cidade. O prefeito é presente nas suas redes sociais com vídeos virais.

No seu atual mandato, a prefeitura de Sorocaba é investigada por contratos suspeitos de superfaturamento e direcionamento de licitação para uma empresa e uma entidade ligadas à família de um ex-diretor da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba (Urbes), responsável pelo trânsito e transporte na cidade.

O prefeito Rodrigo Manga nega que seja alvo da investigação.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .