Reprodução Instagram Conta reserva foi removida rapidamente

A Justiça Eleitoral removeu mais um perfil do ex-coach e candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal . A conta @spmarcal foi criada menos de uma hora após a suspensão do perfil anterior, @pablomarcalporsp, devido à postagem de um laudo falso contra Guilherme Boulos (PSOL). Antes de ser derrubada, a nova página acumulou 1,1 milhão de seguidores.

O perfil @pablomarcalporsp, que também publicou o laudo falso, foi criado após a derrubada do perfil original de Marçal em 24 de agosto. A decisão da Justiça menciona que Marçal incentivou seus seguidores a migrar para a nova conta, ignorando as restrições impostas.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Na tarde de sábado (5), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) ordenou que a Meta, dona do Instagram, suspendesse a conta de Marçal por 48 horas. A empresa atendeu rapidamente à decisão, enquanto as contas do candidato nas plataformas TikTok, Facebook e YouTube permaneceram ativas.

A ação judicial foi motivada pela publicação do laudo falso, que associava Boulos ao uso de cocaína. A campanha do PSOL também solicitou a prisão preventiva de Marçal, pedido que foi negado pela Justiça.

Em menos de uma hora após a suspensão do Instagram, Marçal lançou o novo perfil, que rapidamente alcançou 546 mil seguidores, subindo para um milhão até o início da noite. O juiz Rodrigo Capez, do TRE-SP, considerou que Marçal cometeu pelo menos quatro crimes eleitorais relacionados à divulgação do documento falso.

Durante uma entrevista, Marçal defendeu sua ação e afirmou que não se arrependia da publicação, tentando se isentar de responsabilidade ao afirmar que quem emitiu o laudo deveria dar explicações.

Logo após perder o perfil com 13 milhões de seguidores, Marçal começou a promover a nova conta entre seus apoiadores, publicando mais de vinte vídeos em uma hora, a maioria sobre uma caminhada de 128 km que ele planejava realizar por São Paulo.

A rápida acumulação de seguidores na nova conta foi facilitada por um esquema de "cortes" remunerados, mantido por apoiadores no Discord. Após a suspensão judicial, perfis começaram a compartilhar os vídeos de divulgação da nova conta na plataforma.

Essa é a segunda vez que Marçal enfrenta a remoção de seus perfis durante a campanha. Em agosto, o TRE-SP suspendeu temporariamente suas contas em várias redes sociais após uma ação movida pelo PSB de Tabata Amaral, citando abuso de poder econômico e violação das regras eleitorais.

Na manhã de sábado (5), o TRE-SP já havia determinado a exclusão do vídeo com o falso laudo, mas não havia suspendido a conta de Marçal.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.