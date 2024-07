UFV/Divulgação Anderson de Souza Medeiros morreu aos 30 anos





No último sábado (20), um estudante da Universidade Federal de Viçosa (UFV) foi encontrado morto em seu alojamento no campus da instituição. O corpo de Anderson de Souza Medeiros, de 29 anos, foi descoberto por vigilantes da universidade após vizinhos notarem seu desaparecimento.

O jovem, que estava no curso de licenciatura em matemática desde 2014, foi encontrado em um avançado estado de decomposição, deitado na cama em sua residência estudantil.

A descoberta do corpo levou a uma investigação pela Polícia Civil, que ainda não determinou a causa da morte.

A UFV emitiu um comunicado lamentando o falecimento de Anderson e expressou que está fornecendo todo o apoio necessário à família do estudante.





Quem é Anderson?



Anderson, natural de Belo Horizonte, foi enterrado em sua cidade natal, Ervália, após a confirmação de seu falecimento.

A universidade continua colaborando com as autoridades na apuração dos fatos, e os colegas e professores estão em luto pela perda do rapaz.

A causa da morte permanece indefinida, e as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso.

