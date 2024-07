Reprodução/Instagram Raquel Cattani foi assassinada em MT

O deputado estadual Gilberto Cattani (PL-MT) usou suas redes sociais, na tarde deste domingo (21), para desabafar sobre os rumores envolvendo a morte de sua filha - Raquel Cattani foi encontrada morta após levar 30 facadas. Através do Instagram, o político negou ter envolvimento com o crime e ainda defendeu seu genro.

"Com o coração partido, mas preciso falar algumas coisas aqui... O marido de Raquel não foi preso nem confessou crime. E nem eu matei minha filha como foi noticiado...Tenham, pelo menos, respeito com a dor alheia, seus desgraçados", escreveu.

A produtora de queijo artesanal Raquel Cattani foi encontrada sem vida na manhã desta sexta-feira (19), em sua residência , num sítio localizado no Assentamento Pontal do Marapé, no município de Nova Mutum, na região médio-norte do Mato Grosso.

De acordo com a perícia, Raquel foi assassinada com ao menos 30 facadas. No local do crime, havia sinais de luta, com uma TV quebrada. Além disso, o celular e uma motocicleta da empresária sumiram após o crime.

De acordo com a Polícia Civil de Mato Grosso, responsável por investigar o caso, todo depoimento do ex-marido de raquel foi consistente. "Tudo o que ele disse em depoimento, até agora, foi coerente com aquilo que levantamos in loco. Os lugares que ele citou que foi, isso foi averiguado e confirmado. Por ora, ele vai ser liberado", disse o delegado Guilherme Pompeo, à TV Globo.

"E não há um flagrante de delito, só que a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade. Nós tivemos a precaução de ouvi-lo ainda neste momento, de averiguar essas informações e conforme perguntado, a linha de investigação ainda é muito incipiente para a gente informar, porque pode atrapalhar nosso trabalho", acrescentou.

