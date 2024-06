Reprodução/Instagram Djidja Cardoso morreu aos 32 anos

Ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso morreu em decorrência de um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração. A informação foi revelada pelo laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) , nesta segunda-feira (3).

De acordo com o relatório, a morte de Djidja ocorreu "depressão dos centros cardiorrespiratórios centrais bulbares; congestão e edema cerebral de causa indeterminada". O laudo não aponta o que teria levado a ex-sinhazinha ao quadro.

A expectativa é que a causa da misteriosa morte de Djidja seja revelada com o resultado final da necrópsia e o exame toxicológico - ambos devem ficar prontos ainda este mês.

A principal suspeita da polícia é que Djidja tenha morrido em decorrência de uma overdose de cetamina , droga utilizada em rituais do grupo religioso "Pai, Mãe, Vida", organizado pela família da influenciadora.

Entenda o caso

Dilemar Cardoso Carlos da Silva, conhecida como Djidja e ex-sinhazinha do Boi Garantido, foi encontrada na casa onde morava em Manaus, na última terça-feira (28), aos 32 anos .

Dois dias depois, a mãe e o irmão da influenciadora foram presos suspeitos de associação para o tráfico, venda de drogas e estupro. A dupla e outros três funcionários da família também foram detidos por supostamente integrarem um grupo religioso que promovia o uso da cetamina em rituais.

Tia de Djidja, Cleomar Cardoso acusou a mãe e os funcionários do salão no qual a influenciadora era dona de negar socorro à vítima e incentivar o suposto vício em drogas.



"A Djidja morreu por omissão de socorro por parte da mãe dela e da turma do Belle Femme de Manaus. A casa dela na cidade nova se tornou uma Cracolândia. Toda vez que tentávamos internar a Djidja, éramos impedidos pela mãe e pela quadrilha de alguns funcionários que fazem parte do esquema deles", disse Cleomar em uma publicação no Facebook.

"A mãe dela sempre dizia para nós não interferirmos na vida deles e que ela sabia o que estava fazendo, ficamos de mãos atadas. E está do mesmo jeito lá, todos se drogando na casa dela", acrescentou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp